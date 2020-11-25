خطوط أحد الملاعب تثير السخرية في البرازيل... صورة

ورسمت دائرة المنتصف بشكل "متقطع"، كما كان خط المنتصف غير مستقيم، في المباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الثالثة لولاية بارانا جنوبي البرازيل، على ملعب "خوسيه غاربليني".

وقالت وسائل إعلام إن الملعب مملوك للولاية، التي اعتبرت أن علامات الخط "مسؤولية الأندية".

Oval test: teams kick off in bizarrely shaped 'centre circle' in Brazilian third division – video https://t.co/tipFhEPhl0 — The Guardian (@guardian) November 24, 2020

وأعلن نادي كامبي صاحب الملعب الذي خسر المباراة بهدفين نظيفين، أن الخطوط غير الصحيحة وراءها راعي الأرض المحلي، ووعد بإعادة رسمها وفقا للمعايير المتبعة.