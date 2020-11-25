زاباليتا يتمنى مغادرة ميسي للكامب نو والتوجه إلى إنجلترا

أيد لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق بابلو زاباليتا، مغادرة مواطنه ليونيل ميسي لناديه الحالي برشلونة، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وقال لاعب مانشستر سيتي السابق في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أن على ليونيل ميسي التفكير بما هو الأفضل بالنسبة للمستقبل، وبأنه غير مستمتع بالوضع الحالي، وإذا كان عليه أن يغير ناديه، فسيكون سعيدا باختيار مانشستر سيتي.

🗣 "If #Messi has to change clubs, I would be happy if he went to @ManCity"



Zabaleta has been discussing his compatriot's situation at the Camp Nou 🇦🇷



👇https://t.co/DUonUVwmcV pic.twitter.com/oCJPsMdPtk — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 25, 2020

وأضاف لاعب إسبانيول ومانشستر سيتي السابق: هناك دائما رابط بين برشلونة وليو، ولم نتخيل أن يصل التوتر أبدا إلى هذه النقطة، ولا يبدو أي شيء مؤكد بالنسبة لمستقبله، فعلى المستوى المؤسسي برشلونة يمر بوقت صعب جدا.

وتابع المدافع الأرجتيني: لا أعرف خطط مانشستر ستي بشأن ضم ميسي، لكن في حال أراد ليو الرحيل عن برشلونة، فسأكون متحمسا جدا ليختار السيتي.

وينتهي عقد ميسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وسيكون حرا في التفاوض مع أي نادي من الأندية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وكان البرغوث الأرجنتيني قد ارتبط بقوة بفكرة الانتقال من برشلونة، بعد النكسات الرياضية والإدارية التي مر بها النادي الكتالوني مؤخرا.