الفيفا يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم عن عام 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم المختصر لجائزة الأفضل في العالم، لفئة السيدات والرجال وحراس المرمى والمدربين، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف.

وسيكون التصويت العام لاختيار أفضل لاعب في العالم عن عام 2020 عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، وسينتهي بحلول منتصف ليل التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، فيما سيقام حفل تسليم الجوائز في 17 من الشهر المقبل.

Nominees for The Best FIFA Football Awards™ 2020 revealed https://t.co/OmBjrRanwF #TheBest — FIFA Media (@fifamedia) November 25, 2020

واشتملت القائمة المرشحة لأفضل لاعبة كرة قدم للسيدات على كل من:

- لوسي برونز (إنجلترا / أولمبيك ليون / مانشستر سيتي)

- دلفين كاسارينو (فرنسا / أولمبيك ليون)

- كارولين جراهام هانسن (النرويج / برشلونة)

- بيرنيل هاردر (الدنمارك / فولفسبورج / تشيلسي)

- جينيفر هيرموسو (إسبانيا / برشلونة)

- جي سو يون (كوريا الجنوبية / نادي تشيلسي)

- سام كير (أستراليا / تشيلسي)

- ساكي كوماغاي (اليابان / أولمبيك ليون)

- دزسينيفر ماروزان (ألمانيا / أولمبيك ليون)

- فيفيان ميديما (هولندا / آرسنال دبليو إف سي)

- ويندي رينار (فرنسا / أولمبيك ليون)

وتضمنت قائمة أفضل لاعب للرجال كلا من:

- تياغو ألكانتارا (إسبانيا / بايرن ميونخ / ليفربول)

- كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس)

- كيفين دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)

- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا / بايرن ميونخ)

- ساديو ماني (السنغال / ليفربول)

- كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)

- ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)

- نيمار (البرازيل / باريس سان جيرمان)

- سيرجيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)

- محمد صلاح (مصر / ليفربول)

- فيرجيل فان ديك (هولندا / ليفربول)

فيما تألفت قائمة أفضل حارس مرمى للسيدات من:

- آنا كاترين بيرجر (ألمانيا / تشيلسي)

- سارة بوحددي (فرنسا / أولمبيك ليون)

- كريستيان إندلر (تشيلي / باريس سان جيرمان)

- هيدفيج ليندال (السويد / فولفسبورج / أتليتكو ​​مدريد فيمينينو)

- أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية / شيكاغو ريد ستارز)

- إيلي روبوك (إنجلترا / مانشستر سيتي دبليو إف سي)

أما قائمة أفضل حارس مرمى للرجال فاشتملت على:

- أليسون بيكر (البرازيل / ليفربول)

- تيبو كورتوا (بلجيكا / ريال مدريد)

- كيلور نافاس (كوستاريكا / باريس سان جيرمان)

- مانويل نوير (ألمانيا / بايرن ميونخ)

- يان أوبلاك (سلوفينيا / أتليتكو ​​مدريد)

- مارك أندريه تير شتيغن (ألمانيا / برشلونة)

وترشح عن فئة أفضل مدرب للرجال لهذا العام:

- مارسيلو بيلسا (الأرجنتين / ليدز يونايتد)

- هانز ديتر فليك (ألمانيا / بايرن ميونخ)

- يورغن كلوب (ألمانيا / ليفربول)

- جولين لوبيتيجي (إسبانيا / إشبيلية)

- زين الدين زيدان (فرنسا / ريال مدريد)

كما اعلن الفيفا عن القائمة المختصرة لأفضل مدرب لدى السيدات، بالإضافة إلى قائمة من 11 هدفا مرشحا لجائزة بوشكاش، والتي سيتم اختيار الفائز بها عن طريق لجنة تحكيم دولية تتألف من لجنة من أساطير كرة القدم، ومن قبل المشجعين المسجلين على موقع "فيفا".