حجر لمدة 14 يوما للاعبي التنس قبل بطولة أستراليا المفتوحة

أكد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، دانييل أندروز، أن النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستقام تقريبا في موعدها المعتاد بين 18 ونهاية يناير/ كانون الثاني، مع إجراء حجر صحي لكل اللاعبين المشاركين في البطولة.

وقال أندروز إن جميع اللاعبين المشاركين في البطولة سيخضعون لحجر صحي مدته 14 يوما دون استثناء، وأن هذا الأمر غير قابل للنقاش، خصوصا بعد ما عانت منه أستراليا في الموجة الثانية من فايروس كورونا.

وتابع رئيس الوزراء: الأمور سيئة جدا في باقي أنحاء العالم، لذلك سنطبق الحجر على أي شخص يزور ولايتنا، ولن نخاطر بوضع بلدنا فيما يتعلق بالجائحة، وسنلتزم بأعلى المعايير مع تقديرنا لأهمية بطولة التنس.

Next year's Australian Open will "likely" be postponed by "one or two weeks," according to an announcement by the state government in Victoria, Australia on Wednesday https://t.co/EYiXmo9f65 — CNN International (@cnni) November 25, 2020

وأبدى عدد من لاعبي التنس العالميين قلقهم من فرض حجر صحي عليهم قبل انطلاق البطولة، ومنهم الألماني ألكسندر زفيريف الذي صرح بأن عدم تمكن اللاعبين من التدريب لمدة أسبوعين سيجعل البطولة مثل اليانصيب، ويمكن عندها اختيار الفائز عن طريق قطعة معدنية.