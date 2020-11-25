كريستيانو رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا يتساوى به مع ليونيل ميسي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، هدف التعادل لفريقه أمام فرنسفاروش، مساء أمس الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليعادل رقما تاريخيا مسجلا باسم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن كريستيانو رونالدو سجل 70 هدفًا في المباريات التي خاضها في ملعبه في دوري الأبطال.

70 - #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/uU0HzYm1LI — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2020

وأضافت أن الدون عادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي نجم برشلونة، والذي سجل 70 هدفا على ملعب فريقه بالمسابقة.

وأحرز رونالدو الهدف في الدقيقة 35، ليسجل بذلك أول أهدافه هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل يوفنتوس إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قاده هدف من كريستيانو رونالدو وضربة رأس من البديل ألفارو موراتا للفوز 2-1 على فرنسفاروش المجري.

وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة بـ9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي صعد أيضا إلى أدوار خروج المهزوم عقب تغلبه على دينامو كييف بأربعة أهداف نظيفة.