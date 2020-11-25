أول تحرك من رئيس الكاف للرد على قرار إيقافه 5 سنوات

قرر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، إجراء أول تحرك للرد على قرار الفيفا بوقفه 5 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، بسبب اتهامات فساد.

وأوضحت قناة "نسمة" التونسية أن أحمد أحمد قرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية "تاس"، للاستئناف على القرار الصادر بوقفه من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا.

وكان الفيفا قد أصدر بيانا إعلاميا، أكد فيه أن لجنة الأخلاقيات التابعة له أصدرت قرارها بعد ثبوت مخالفات مالية ضد رئيس الكاف، تستوجب حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي، مع فرض غرامة عليه قدرها 200 ألف فرنك سويسري.

وتأتي العقوبة المسلطة على أحمد أحمد لتمنعه من الترشح لولاية ثانية على رأس الهيكل المشرف على الكرة الأفريقية، مثلما كان يخطط قبل ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.

القرار جاء بعد جلسة استماع مطولة، وقضت الغرفة القضائية وبناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد قام بما يلي:

- أخلَّ بواجب الولاء.

- قدم الهدايا والمزايا الأخرى.

- أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس "كاف".