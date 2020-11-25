تحديد قيمة جوائز نزال تايسون مع روي جونز

تم تحديد جوائز كل من الملاكمين مايك تايسون وروي جونز، في النزال الاستعراضي المقرر بينهما يوم السبت المقبل.

ووفقا للصحفي الرياضي كيفن إيول، فإن تايسون سيحصل على 10 ملايين دولار، فيما سيكون نصيب جونز 3 ملايين دولار مقابل خوض النزال، مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ لا تشمل النسبة من مبيعات البث المدفوع.

Hearing that Tyson will make $10 million and Roy Jones +/- $3 million for their exhibition Saturday. — Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

وأكد كلا الملاكمين بأن النزال سيكون معركة حقيقية، على الرغم من أن المباراة قد تحمل الطابع الاستعراضي كما هو مقرر لها، حتى أن تايسون شعر بالإهانة عند توجيه سؤال له حول هذا الأمر.

وقال تايسون عن النزال: لا أعرف عما تتحدثون، أليست هذه معركة حقيقية؟، فيما علق جونيور على الأمر: لديكم تايسون وروي جونز جونيور، وسأقاتل، اللجنة الرياضية وضعت حدودا، وأسموها مباراة استعراضية، لكن أريد أن يعرف الجمهور أنني لن أخيب أملهم.

ومن المقرر أن يخوض البطلان النزال من دون خوذة، وسيكون النزال مكونا من 8 جولات مدة كل منها دقيقتين، ولن يكون هناك قضاة رسميون أو رابح في النزال، مع أن المجلس العالمي للملاكمة دعا العديد من القضاة المشهورين لإصدار حكمهم عن بعد.

Numbers don’t lie. haters are mad they can’t get numbers like this. Saturday is reckoning. @RealRoyJonesJr you better be ready pic.twitter.com/NwwoAty3YY — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

وسيتعين على كل من تايسون وجونز الخضوع لاختبارات طبية كاملة للحصول على إذن بخوض النزال، كما سيتوجب عليهم اجتياز اختبار المنشطات على الرغم من أن النزال ليس رسميا.

وسيعود مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة بعد أن اعتزل رسميا عام 2005، وفي رصيده 58 نزال حقق الفوز منها في 50، بينما كان النزال الأخير لروي جونز عام 2018، ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل 9 هزائم.