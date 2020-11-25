ما هي "فيفبرو"... إبراهيموفيتش وغاريث بيل يهاجمان لعبة "فيفا"

تصدر لاعب "إي سي ميلان"، زلاتان إبراهيموفيتش، عناوين صحف كرة القدم، بعد تألقه البارز داخل الملعب، وإثارته للجدل خارجه بعد أن استهدف لعبة الفيديو الأكثر شعبية في العالم "فيفا".

وكتب إبراهيموفيتش على حسابه في موقع "تويتر": "من أعطى الصلاحية للعبة فيفا باستخدام اسمي ووجهي؟ هل هي رابطة اللاعبين المحترفين "فيفبرو"؟ أنا لست على علم بأنني عضو في "فيفبرو"، وإن كنت عضوا في الرابطة فقد تم وضعي في اللعبة دون علمي بطريقة ملتوية".

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

وأضاف هداف الدوري الإيطالي: "من المؤكد أنني لم أسمح أبدا للـ"فيفا" أو الفيفبرو بالحصول على الأموال عبر استخدامي".

وتأزمت المشكلة عندما وقف النجم الويلزي غاريث بيل إلى صف زلاتان، فكتب في تغريدة داعمة: "هذا أمر مثير للاهتمام زلاتان. ما هي "فيفبرو"؟.. حان الوقت للتحقيق في الأمر".

وتهدد تصريحات إبراهيموفيتش وبيل مستقبل لعبة فيديو كرة القدم الأكثر شعبية في العالم، التي قد يتعين عليها مستقبلا الحصول على حقوق استخدام صور لجميع اللاعبين.

وردت شركة "إي أيه سبورت" المصنعة للعبة فيفا على زلاتان، فقالت في بيان إنها تملك شراكة مع رابطة اللاعبين المحترفين "فيفبرو" التي تتيح لهم استخدام صور وأسماء اللاعبين في اللعبة.

لكن "السلطان" ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا ردا بسرعة على بيان الشركة، مشيرين إلى أن النجم السويدي ليس عضوا في "فيفبرو".