إعلام أرجنتيني: وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا

أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، دييغو أرماندو مارادونا.

وقالت صحيفتا "أوليه" و"كلارين" الأرجنتينيتان إن مارادونا وافته المنية عن عمر يناهز الـ60 عاما.

وأشارت صحيفة "كلارين" إلى أن مارادونا كان يعاني من تدهور حالته الصحية، عقب إجرائه عملية جراحية في رأسه، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

For many of us, Diego Armando Maradona was like our Kobe, our Jordan, our Cassius Clay. A man who had to fight his internal fiends, no doubt, but his genius in the field was a God-given gift. May he rest in power. "La Pelota No Se Mancha".https://t.co/JLU7lxImQL — Robert Valencia (@rvalentwit) November 25, 2020

​أما صحيفة "أوليه"، فقالت إن مارادونا عانى من تبعات الإصابة بالسكتة القلبية التنفسية، بينما كان في منزله، بعدما خرج من المستشفى إثر إجرائه عملية لإزالة ورم دموي في الدماغ.

وكان مارادونا قد نقل على وجه السرعة خلال الأيام الماضية إلى مستشفى أوليفوس من مستشفى لا بلاتا الذي تواجد فيه منذ الاثنين لمعاناته من فقر في الدم، حيث كشفت الفحوصات عن وجود ورم دموي في دماغه.

Murió Diego Armando #Maradona Falleció el histórico jugador argentino a los 60 años de edad. Según primeras informaciones habría muerto por causa de un fallo cardiorrespiratorio. Recordamos la vida del 'Pibe', del 10... héroe de masas. ¡Adiós a un grande!#madeforminds /e pic.twitter.com/z4hutSHMp6 — DW Español (@dw_espanol) November 25, 2020

​ويعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعلى الرغم من أن مارادونا (60 سنة) المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه الآن مدمن على الكحول، بحسب المقربين منه ووسائل الإعلام.