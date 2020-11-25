وداعا دييغو... الرئاسة الأرجنتينية تعلن الحداد وقرار من "يويفا" عقب وفاة مارادونا.. ونابولي يبكي

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي الأربعاء، إثر سكتة قلبية.

وقالت رئاسة الأرجنتين في بيان مقتضب: "بمناسبة وفاة دييغو أرماندو مارادونا، سيصدر رئيس الأمة حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من ذلك التاريخ".

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيتم تكريم مارادونا بدقيقة صمت قبل مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقامة اليوم الأربعاء.

وأعرب رئيس الدولة نفسه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن امتنانه لـ "السعادة" التي قدمها نجم كرة القدم للأرجنتينيين.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

كتب ألبرتو فرنانديز، الذي نشر أيضًا صورة ظهر فيها يعانق ماترادونا: "لقد نقلتنا إلى أعلى نقطة في العالم، لقد جعلتنا سعداء للغاية، لقد كنت أعظم الجميع، شكرًا لوجودك يا ​​دييغو، سنفتقدك طوال حياتك".

أما نادي نابولي الإيطالي، والذي حقق لقب الدوري الإيطالي مع مارادونا فكتب بأقسى كلمات الحزن "الآن هو وقت البكاء،سنجد لاحقا وقتا للكلمات".

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

وقال محامي الأسطورة دييغو مارادونا إن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، توفي نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.