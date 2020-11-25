بيليه: العالم برحيل مارادونا فقد أسطورة لكن أنا فقدت صديقا عزيزا

قال اللاعب البرازيلي بيليه إن العالم برحيل دييغو أرماندو مارودونا فقد أسطورة، لكن أنا فقدت صديقا عزيزا.

ونشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "يا لها من أخبار محزنة، لقد فقدت صديقا عظيما وخسر العالم أسطورة، لا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن في الوقت الحالي أتمنى أن يعطي الله القوة لعائلته...وفي يوم من الأيام أتمنى أن نلعب الكرة معا في السماء".

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

وأعلنت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، دييغو أرماندو مارادونا.

وقالت صحيفتا "أوليه" و"كلارين" الأرجنتينيتان إن مارادونا وافته المنية عن عمر يناهز الـ60 عاما.

Murió Diego Armando #Maradona



Falleció el histórico jugador argentino a los 60 años de edad. Según primeras informaciones habría muerto por causa de un fallo cardiorrespiratorio.



Recordamos la vida del 'Pibe', del 10... héroe de masas.



¡Adiós a un grande!#madeforminds /e pic.twitter.com/z4hutSHMp6 — DW Español (@dw_espanol) November 25, 2020

وأشارت صحيفة "كلارين" إلى أن مارادونا كان يعاني من تدهور حالته الصحية، عقب إجرائه عملية جراحية في رأسه، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

​يعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعلى الرغم من أن مارادونا (60 سنة) المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه الآن مدمن على الكحول، بحسب المقربين منه ووسائل الإعلام.