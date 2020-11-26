اختفاء لاعب كرة قدم مصري في ظروف غامضة

اختفى لاعب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الممتاز لكرة القدم، ميدو جابر، في ظروف غامضة.

وصرح مصطفى جابر، شقيق ميدو جابر، لاعب سيراميكا كليوباترا، بأن شقيقه اختفى من معسكر فريقه الحالى، مضيفا أن إدارة النادى أبلغته بأن شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر فى فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

من جانبه كشف مصدر داخل الفريق أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق، مضيفا: "ميدو جابر غير متواجد فى فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وتحدث المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" قائلا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس"، بحسب موقع "في الجول".

وواصل "ميدو تفاجأ بعدم عمل الكارت الخاص بغرفته وذهب عامل لتنشيط الكارت فوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط الكارت".

وتابع "كان هناك شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه ولم يظهر اللاعب بعد ذلك وكل متعلقاته متواجدة في غرفته".

واختتم المسؤول بقوله "لا نعلم أي شيء عن ميدو جابر حتى الآن ولا أعرف إن كان بخير أو تم اختطافه أو أي شيء وقمنا بعمل محضر".