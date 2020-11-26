بلاتيني ينعى مارادونا: "ماضينا الذي يتركنا"

أعرب أسطورة كرة القدم الفرنسية، ميشال بلاتيني، عن حزنه لوفاة النجم الأرجنتيني العظيم، دييغو مارادونا، يوم أمس، الأربعاء، قائلا إنه "ماضينا الذي يتركنا".

قال بلاتيني الذي كان أحد أكبر منافسي الأسطورة الأرجنتينية في ثمانينيات القرن الماضي، عندما لعب الفرنسي لفريق يوفنتوس ضد مارادونا الذي كان يلعب لنابولي: "أنا حزين للغاية. أشعر بالحنين للحقبة الرائعة".

وأضاف بلاتيني لمحطة الإذاعة الفرنسية "آر تي ال": "لقد ترك دييغو أثرا في حياتي"، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا".

وقال محامي الأسطورة دييغو مارادونا إن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، إنه توفي نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.