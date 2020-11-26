دييغو أرماندو مارادونا... يخلده التاريخ لتذكره كرة القدم مدى الحياة... صور وفيديو

رحل دييغو... ولم يكن نجما رياضيا "خارقًا" وحسب، بل كان ممن شرّفوا ملاعب كرة القدم العالمية بفنهم الرفيع، وتفوق على كل من عاصره أيضا في احتلال العناوين العريضة في صفحات الصحف وأسباب أخرى جعل مشاهير وأساطير كثيرين يبكونه واصفين اليوم بنهاية كرة القدم.

لقد شغل مارادونا العالم بمواهبه ومشكلاته وحتما سيتذكره الجميع بأنه ذلك اللاعب الذي ربح العالم بعبقريته وخسر نفسه بسبب المخدرات وابتعد عن ملاعب كرة القدم مرغمًا، بعدما خدّر هذا المنشط أسلوبه وفنه ونقله من أمام مرمى كرة القدم إلى رهبة القضاة والمحاكم وأروقة المختبرات الطبية.

أساطير ومشاهير رياضيين وأندية كبرى نعت الاسطورة الأرجنتينية بأشد كلمات الحزن والرثاء بحقه.

نبدأ بالنادي الإسباني ريال مدريد الذي كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نشعر بحزن كبير لرحيلك دييغو".

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أما الأشد حزنا، فكان نادي نابولي، فقد نشر الكثير من الصور منذ يوم أمس، ونعا عراب الفريق السابق بكلمات حزينة ومؤثرة للغاية كتب على إحداها: "تبقى معنى إلى الأبد".

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نادي إي سي ميلان الإيطالي أيضا، نشر مقطع فيديو للإسطورة مارادونا عندما كان في نابولي، في مباراة ضد الميلان أحرز خلالها هدفين، وكتب: "كان شرفا لنا مواجهتك يا دييغو".

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جاره اللدود إنتر ميلان أيضا كتب، "كل حقبة فيها العشرات من اللاعبين، إلا حقبتك يا دييغو، فقد كنت لواحدك الأفضل.. تشاو".

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نادي برشلونة الإسباني، والذي لعب له مارادونا سابقا إيضا نشر العديد من الصور، ومقطع فيديو كتب عليه، "كم هو جميل وجود.. وداعا".

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نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نشر صورة لمارادونا يلعب ضده عندما كان مع برشلونة، وعلق عليها: "كرة القدم فقدت أعظم أيقوناتها".

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بدوره أرسنال، فريق العاصمة، نشر صورة لمارادونا مع نجم المنتخب الفرنسي السابق، تيري هنري، وكتب عليها، "أفضل من لمس كرة القدم".

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وأيضا مانشستر سيتي كتب انضم مع ليفربول وتشيلسي لوداع الأسطورة.

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ومن اللاعبين والمشاهير نذكر صديقه المقرب، ومن عاصره في الدوري الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي كتب عبر صفحته على "إنستغرام"، "كنت دائما عبقريا، اليوم حزين جدا".

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بالو مالديني، قائد المنتخب الإيطالي سابقا، وأيقونة الخط الدفاع فقد علق أيضا على صورة لمارادونا يحمل كأس العالم، "ستكون دائما بطلا بالنسبة لي".

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اسطورة البرازيل، وهداف كأس العالم، رونالدو نازاريو داليما رونالدو، قال معلقا على صورة لدييغو: "موهبتك ألهمتني لأكون لاعب كرة قدم.. وداعا دييغو.. سألقاك في الحياة الأبدية.. إنه يوم حزين لكرة القدم.. لقد أصابني الفزع برحيلك".

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قائد المنتخب الإنجليزي سابقا، ديفيد بيكهام، كتب أيضا على صورة له مع دييغو: " يوم حزين للأرجنتين ويوم حزين لكرة القدم حيث نحتفل بعظمة ما قدمه لنا هذا الرجل ... شخص لعب بشغف وروح وعبقرية .. كنت متحمسًا جدًا لمقابلة دييغو وسنفتقده جميعًا".

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ميشيل سلغادو، لاعب منتخب اسبانيا ونجم دفاع ريال مدريد السابق،وصف يوم أمس "بأتعس يوم بتاريخ كرة القدم"، وقال: "ليس لدي كلمات، كرة القدم لن تكون هي نفسها بدونك. مصدر إلهامنا في جميع شوارع العالم حيث تعلمنا حقًا لعب كرة القدم في الماضي، كنت اللاعب الذي أردنا جميعًا أن نقتدي به، سأبقى اقرأ رسالتك قبل بضعة أيام في عيد ميلادك الأخير، مع السنتين اللتين عملنا فيهما معًا واستمتعت بقصصك كثيرًا، مع كل الخبز المحمص الذي صنعناه.. دييغو، نحن نفتقدك بالفعل.. خالص التعازي لعائلته وأصدقائه ولشعب الأرجنتين وكل محبي كرة القدم حول العالم... وداعا دييغو".

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راؤول غونزاليث، قائد المنتخب الإسباني، أيضا وصف دييغو بأنه كان مثله الأعلى معلقا: "ارقد بسلام يا دييغو".

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رونالدينيو أيضا، كتب على صورة مؤثرة عندما قبل مارادونا جبينه، "مثلي الأعلى، عبقرية كرة القدم، أفضل ليلة في حياتي كانت عندما التقيتك.. أرقد بسلام".

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جوزيه مورينيو، نشر ألبوم صور له مع دييغو، إحدى الصور كانت تسليم مارادونا لمورينيو لقب أفضل مدرب في العالم وكتب " سأفتقدك دييغو".

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كريستيانو رونالدو بدوره أيضا نشر صورة له مع دييغو وعلق عليها، "العالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية، وأنا أقول وداعا لصديق لم أرى أفضل منه في حياتي، ساحرا لا مثيل له.. رحلت مبكرا دييغو.. لن ننساك".

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ونختم بخليفته في منتخب الإرجنتين، ليونيل ميسي، الذي قال معلقا على صورتين نشرهما مع مارادونا، إحداهما كانت في حفل تسليم جوائز الفيفا وفرانس فوتبول: "يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم. يتركنا ولكنه لا يغادر قلوبنا، لأن دييغو أبدي.. احتفظ بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه وأريد أن أغتنم هذه الفرصة لأرسل تعازيّ لجميع أفراد عائلته وأصدقائه".

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يذكر وأن مواقع "تويتر" و"فيسبوك" ضجت بوفاة اسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر ناهز الـ60 عاما، إثر تعرضه لسكتة قلبية، أمس الأربعاء.

واخترنا في "سبوتنيك" القليل من التغريدات والمنشورات التي عبرت عن حزم أليم، ولكن ماتبقى من نجوم ولاعبين وأندية ورؤساء ومسؤولين عالمين ورياضيين دوليين رثوا الأسطورة لا يعد ولا يحصى.