بابا الفاتيكان يصلي من أجل مارادونا... فيديو

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يتذكر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بحب ويصلي من أجله، واصفا أسطورة كرة القدم العالمية بـ "شاعر كرة القدم".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني "أبلغ البابا بوفاة دييجو مارادونا، وهو يتذكر المرات التي قابله فيها في السنوات الماضية بكل حب، ويذكره في صلواته كما فعل في الأيام الماضية عندما علم بحالته".

كما نشر موقع الفاتيكان الإخباري الرسمي قصة وفاة مارادونا على صفحته الرئيسية، مرفقة بفيديو لإحدى اللقاءات بينهما.

والتقى مارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء في منزله بالأرجنتين إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرنسيس في 2013 كأول بابا من أمريكا اللاتينية.

وكانت وسائل إعلام أرجنتينية قد أعلنت، أمس، وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، دييغو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز الـ60 عاما.

وأشارت إلى أن مارادونا كان يعاني من تدهور حالته الصحية، عقب إجرائه عملية جراحية في رأسه، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

و​يعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.