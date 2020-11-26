آلاف الأرجنتينيين يتهافتون لوداع دييغو مارادونا أمام القصر الرئاسي... صورة وفيديو

أعلنت الرئاسة الأرجنتينية وصول جثمان أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، إلى القصر الرئاسي تمهيدا لإقامة مراسم تشييع جثمانه.

وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان: إن "مئات المواطنين من محبي أسطورة كرة القدم مارادونا اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي للإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

¡Todos se quieren despedir de Diego!



Así lucen los alrededores de la Casa Rosada para el Velorio de Maradona.



📹 @TyCSports pic.twitter.com/KsdUGrg9N7 — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 26, 2020

وأضاف البيان أن الجمهور سيلقي نظرة الوداع على "مارادونا" اليوم الخميس، 26 نوفمبر الجاري، بدءا من الساعة 6 صباحا حتى 4 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد (من 9 صباحا حتى 7 مساء بتوقيت غرينتش).

وتتوقع السلطات أن يأتي أكثر من مليون شخص لوداع الأسطورة.

وكانت الرئاسة الأرجنتينية قد أعلنت أمس الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام وذلك على وفاة مارادونا.

وقال محامي الأسطورة دييغو مارادونا إن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، توفي نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس، يوم أمس الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.