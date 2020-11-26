بعد 8 أشهر من الغياب... الكرة تعود إلى الملاعب الجزائرية

تستأنف غدا الجمعة، مباريات كرة القدم في الجزائر بعد غياب طويل قارب 9 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الجولات الأولى تجرى وراء أبواب موصدة ولن تستطيع الجماهير متابعة فريقها سوى عن طريق شاشات القنوات التلفزيونية، التي ستكون هي الأخرى خاضعة لشروط تتعلق بالبروتوكول الصحي حسب بيان الرابطة المحترفة.

واستعدت أندية المحترف الأول لانطلاق الموسم الكروي بميركاتو متواضع واختلفت فلسفة الفرق بين إعادة ضخ دماء جديدة أو الإبقاء على العناصر التي لديها.

ورغم مطالبة بعض الأندية بإعادة نظام المنافسة، إلا أن الاتحادية رفضت المقترح وأبقت على النظام القديم وأكدت على أن البطولة سيلعب بـ 38 جولة وبـ 20 فريقا كما هو متفق عليه منذ البداية.