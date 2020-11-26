ملعب بوكا جونيورز يضيء من مكان واحد فقط... حيث جلس "الملك".. صورة

الصورة يظهر فيها مكانان مظلمان في الملعب المذكور باستثناء مكان واحد مضيء فقط... هو المكان الذي كان يجلس فيه "الملك" أو كما يحلو لعشاق مارادونا في الأرجنتين مناداته، لمشاهدة مباريات البوكا.

Boca Juniors turned off all the lights in their stadium apart from one.



Diego Maradona's VIP box. ✨ pic.twitter.com/vn3qsPVhxS — SPORTbible (@sportbible) November 26, 2020

وتوفي الأسطورة دييغو مارادونا، أمس الأربعاء، نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما، وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس، يوم أمس الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر/تشرلاين الثاني الجاري، وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.