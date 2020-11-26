لهذا السبب.. محامي مارادونا يطالب بتحقيق في ملابسات وفاته

أعلن ماتياس مورلا، محامي دييغو مارادونا، اليوم الخميس، أنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم الأرجنتني، منتقدا ما وصفه بأنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.

وقال مورلا في بيان على حسابه على تويتر "ما لا يمكن تفسير هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض"، حسبما ذكرت مجلة "نيوز ويك".

وأضاف أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي "تجاهل" الحقيقة وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل في الأمر.

وتوفي مارادونا (60 عاما) أمس الأربعاء في منزله في تيغري شمال بوينس أيرس بعد إصابته بأزمة قلبية.

وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

​يعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعلى الرغم من أن مارادونا (60 سنة) المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه كان قبل وفاته مدمنا على الكحول، بحسب المقربين منه ووسائل الإعلام.