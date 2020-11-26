رسميا... الاتحاد السوري يستبعد عمر خريبين من المنتخب مدى الحياة... فيديو

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم حرمان لاعب الهلال السعودي عمر خريبين من تمثيل منتخب سوريا نهائيا، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد.

أعلن رئيس الاتحاد حاتم الغايب، في مؤتمر صحفي شاركت به وسائل إعلام سورية "قرار الاتحاد السوري لكرة القدم بمنع عمر خريبين لاعب الهلال السعودي من تمثيل منتخب سوريا نهائيا، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد".

وشدد الغايب على أن إيقاف خربين مفعّل، سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أو لا.

وجاء قرار الاتحاد السوري ردا على تصريحات اللاعب مؤخرا حول أزمته مع مدرب المنتخب السوري لكرة القدم التونسي نبيل معلول.