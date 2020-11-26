برشلونة ينكس الأعلام حدادا على وفاة الأسطورة دييغو مارادونا

وفي بيان للنادي الكتالوني، قال: "أعلام منكسة خارج "كامب نو" تكريما لدييغو مارادونا".

🔵🔴 Flags at half mast outside the Camp Nou in honour of Diego Maradona pic.twitter.com/ReSGMKseB2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 26, 2020

بعد نهائيات كأس العالم عام 1982، في حزيران/يونيو، انتقل مارادونا إلى برشلونة في إسبانيا وتم تحطيم الرقم القياسي العالمي في ذلك الوقت بـ 5 ملايين جنيه استرليني.

وفي عام 1983، وتحت قيادة المدرب سيزار لويس مينوتي فاز برشلونة بكأس ملك اسبانيا المحلية بفوزه على ريال مدريد، وكأس السوبر الإسبانية بفوزه على أتلتيك بلباو.

في 1984، بلغت المشاكل بين الإدارة ومارادونا ذروتها، لينتقل بعدها إلى نابولي في الدوري الإيطالي في إيطاليا مع رقم قياسي جديد بـ 6.9 مليون جنيه إسترليني.

وتوفي الأسطورة دييغو مارادونا، أمس الأربعاء، نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما، وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس، يوم أمس الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.