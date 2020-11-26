نجل دييغو مارادونا يستقبل خبر وفاة والده من غرفة العناية المركزة

قال الصحفي تانكريدي بالميري على "تويتر"، إن نجل دييغو مارادونا الشهير لاعب كرة القدم الإيطالي دييغو سيناغرا في العناية المركزة.

تم نقل سيناغرا، 34 عامًا، إلى المستشفى بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام أن سيناغرا علم بوفاة والده من الصحفيين أثناء وجوده في سرير المستشفى.

ولا يوجد بعد أية معلومات عن حالة سيناغرا الصحية

وتوفي الأسطورة دييغو مارادونا، أمس الأربعاء، نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما، وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس، يوم أمس الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.