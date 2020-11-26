قبل مراسم دفنه... مواجهات بين الشرطة الأرجنتينية ومشجعي مارادونا

اندلعت مواجهات بين الشرطة الأرجنتينية ومتفرجين كانوا يصطفون، اليوم الخميس، لرؤية جثمان أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا مع استعداد السلطات لإغلاق منافذ الوصول إلى قصر كاسا روسادا الرئاسي.

وأظهرت لقطات على تلفزيون محلي عبوات غاز مسيل للدموع على ما يبدو وأفرادا من شرطة مكافحة الشغب يحاولون إبعاد المتفرجين الذين حاولوا الوصول لجثمان مارادونا الذي توفي الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما، بحسب "رويترز".

واصطف آلاف المتفرجين على امتداد كيلومترين تقريبا في شوارع بوينس أيرس، منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، لإلقاء نظرة الوداع على مارادونا قبل مراسم الدفن المقررة في وقت لاحق مساء.

وتوفي مارادونا، أمس الأربعاء، في منزله في تيغري شمال بوينس آيرس بعد إصابته بأزمة قلبية.

وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

​ويعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعلى الرغم من أن مارادونا المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه كان قبل وفاته مدمنا على الكحول، بحسب المقربين منه ووسائل الإعلام.