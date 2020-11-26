بعد 8 أشهر من الغياب.. الجماهير تعود لأندية إنجليزية الأسبوع المقبل

في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، سيكون بوسع جماهير أندية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تنتمي لمناطق في لندن وليفربول حضور مباريات عندما تنتهي إجراءات الإغلاق العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين الماضي أنه سيتم السماح بحضور المشجعين بعدد يصل إلى أربعة آلاف متفرج في الأحداث الرياضية، في أقل المناطق تضررا من فيروس كورونا في إنجلترا.

ومن المقرر أن يصل العدد إلى ألفين في مناطق أخرى بعد انتهاء فترة الإغلاق العام، بحسب وكالة "رويترز"

وسيكون أرسنال المنتمي لشمال لندن أول ناد في دوري الأضواء يستقبل 2000 مشجع عندما يستضيف رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي في الثالث من ديسمبر كانون الأول على ملعب الامارات.

وتستطيع العديد من المناطق الأخرى في إنجلترا تمثلها أندية في الدوري الممتاز استقبال جماهير مجددا من بينها برايتون وساوثامبتون.

لكن سيتعين على أندية مانشستر الانتظار لفترة أطول بعد أن تم تصنيف منطقة مانشستر الكبرى من بين المناطق الأشد تضررا في قائمة نشرتها الحكومة يوم الخميس.

ويعود المشجعون بعد غياب ثمانية أشهر بسبب قيود كورونا.