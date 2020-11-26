إصابة مدافع الأهلي في المران الأخير قبل نهائي أفريقيا

تعرض أحد مدافعي النادي الأهلي المصري لإصابة في ركبته خلال المران الأخير قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة.

ونقلت بوابة "الجمهورية" عن مصدر مطلع قوله بأن محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي تعرض لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه فى ضربة موجعة للاحمر قبل مواجهة الزمالك.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني سيلجأ الى الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني للمبارة.

في سياق متصل، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة فريقي الأهلي والزمالك المصريين، في النهائي الأفريقي.

وحسبما ذكر موقع "صدى البلد"، فإن أحداث المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي المصري، وسيتم نقلها عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، و"أون تايم سبورت".

ومصطفى غربال واحد من أبرز حكام القارة السمراء في الوقت الحالي، وذلك بسبب القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة.

وقبل أيام قليلة، تعافى غربال من الإصابة بفيروس كورونا، وأصبح جاهزا بشكل تام لإدارة المباراة المرتقبة.