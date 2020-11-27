قبل مباراة "نهائي القرن"... مصر تكرم مارادونا بهذه الطريقة

كرمت مصر "أسطورة" كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، قبل بدء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة.

وعرضت شاشة استاد القاهرة الدولي صورة لمارادونا قبل بدء المباراة، التي من المقرر أن تطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة المحلي.

© Sputnik . Derar Khamis صورة اللاعب الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا، تزين شاشة استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

​وينتظر عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي وأفريقيا بشغف مباراة القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

توفي مارادونا ، الأربعاء، في منزله في تيغري شمال بوينس آيرس، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

​ويعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعلى الرغم من أن مارادونا المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه كان قبل وفاته مدمنا على الكحول، بحسب المقربين منه ووسائل الإعلام.