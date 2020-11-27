"مبروك للشياطين الحمر"... "فيفا" يهنئ الأهلي بفوز نهائي أفريقيا

وقال الحساب الرسمي لـ"فيفا" على تويتر: "تقدم السولية .. تعادل شيكابالا .. حسمها أفشة ومبروك للشياطين الحمر".

كما خصص "فيفا" تغريدة لتهنئة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، متمنيا له الشفاء، كما هنأ جميع عناصر النادي الأهلي وجماهيره، قائلا "أصحاب الرقم القياسي تهانينا للنادي الأهلي ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية".

𝕶𝖎𝖓𝖌𝖘 𝖔𝖋 𝕬𝖋𝖗𝖎𝖈𝖆 👑

أصحاب الرقم القياسي 🦅🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🦅

تهانينا للنادي الأهلي ولجماهير القلعة الحمراء 🥳🎉

نراكم في كأس العالم للأندية 👋#الاهلى_بطل_افريقيا

📸 @caf_online_AR pic.twitter.com/8UN1Fc6Lfn — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 27, 2020

حصد النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة، ​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ، ​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقان من بلد واحد.