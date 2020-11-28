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    بطل الفنون القتالية الروسي، حبيب نور محمدوف

    "محاربي الإمارات" تعلن عن تنظيم بطولة سنوية باسم الراحل عبد المناف والد حبيب نور محمدوف

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    رياضة
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     أعلن رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، عبدالمنعم الهاشمي، في مؤتمر الصحفي عن تنظيم بطولة سنوية باسم المدرب الراحل عبدالمناف نور محمدوف، والد حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة.

    ونقلت وكالة "وام" الإماراتية تصريحات عبدالمنعم الهاشمي الذي أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديرا لتجربة البطل العالمي حبيب نور محمدوف في رياضة الفنون القتالية المختلطة، واحتفاء بدور والده ومدربه الراحل عبدالمناف.

    وقال الهاشمي"يسرني أن أعلن عن تنظيم بطولة سنوية بأبوظبي في الفنون القتالية المختلطة تحمل اسم والد حبيب نور محمدوف، وسوف تقام النسخة الأولى منها 16 يناير المقبل، كنوع من أنواع التقدير لمسيرة هذا الرجل، واستمرارا لرؤية ومبادرات ونهج دولة الإمارات في احتضان المبدعين بكل مكان في العالم، وكذلك للتأكيد على عمق العلاقات مع البطل العالمي حبيب نور محمدوف، الذي يحرص على الحضور بشكل مستمر والتواجد بنفسه والمشاركة بعدد من مقاتلي أكاديميته في بطولة "محاربي الإمارات"".

    مؤتمر صحفي للمصارع الروسي حبيب نورمحمدوف
    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    نورمحمدوف ينشر مقطع فيديو لأحد تدريباته مع أبيه
    وتابع الهاشمي: "الإمارات أرض العطاء وموطن الإبداع، ونحن نقدر حب حبيب نور محمدوف لها ولأهلها، وهو قيمة مضافة للفنون القتالية المختلطة، من خلال الأرقام القياسية المهمة، وغير المسبوقة التي حققها، والانتصارات المهمة التي سجلها، ومن المؤكد أنه قدوة ونموذج للكثير من الشباب في كل مكان بالعالم، وقدم تجربة رياضية وإنسانية ملهمة للجميع بمساعدة والده، ونحن سعداء بحبه لدولة الإمارات، ونشكر حبيب نور محمدوف على الدفع بلاعبيه في النزالات بالنسخ المختلفة من بطولة محاربي الإمارات، التي باتت واحدة من أقوى وأنجح البطولات في المنطقة والعالم، ولابد في هذا المجال أن أشيد باللجنة المنظمة وجهودها على إقامة النسخة الرابعة على التوالي في ظل ظروف جائحة كورونا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

    من ناحيته عبر حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة عن تقديره للمبادرة الخاصة بإقامة بطولة تحمل اسم والده، قائلا: "المبادرات ليست بجديدة على دولة الإمارات التي اعتبرها وطني الثاني، وبالتأكيد فإن تلك المبادرة لامست مشاعري، ولذلك فكل التقدير والمحبة والود للإمارات ولصديقي عبد المنعم الهاشمي ولبطولة "محاربي الإمارات"".

    وعن مشروعاته المستقبلية بعد الاعتزال قال حبيب نور محمدوف: "لدي مشروعات كثيرة ومهمة ربما تكون أكثر أهمية من تلك التي كنت أهتم بها كلاعب، وسوف أعقد مؤتمرا صحفيا يوم 2 ديسمبر المقبل في موسكو لأكشف عنها جميعا، وهذه المشروعات سيكون جزء منها في روسيا وداغستان، وأجزاء أخرى في الكثير من دول العالم، وبالنسبة للإمارات فأنا سوف أكون فخورا بالتعاون مع بعض الجهات فيها في مشروعين، أحدهما عبارة عن أكاديمية كبرى لبناء أبطال جدد، وتخريج وتأهيل نجوم محترفين في الفنون القتالية بالعشرات مثل حبيب نور محمدوف وأكثر".

    وأضاف: "أولويتي الأولى في المرحلة المستقبلية هي اكتشاف وصقل الأبطال، وتأهيلهم بدنيا ونفسيا ومهاريا للفوز في البطولات الكبرى، والاستمرار في طريق الإنجازات الذي رسمته بدعم والدي وفريق عملي، وسوف احرص دائما على الحضور إلى بطولة "محاربي الإمارات" والمشاركة فيها بلاعبين من أكاديميتي لأنها بطولة ولدت قوية ومن جولة إلى جولة تزداد قوتها، وتنتدب أبطالا جدد يسهمون في تعزيز مكانتها الدولية، وأشكر المنظمين فيها، وأتوقع لها أن تستمر في النجاح وتواصل حضورها اللافت على المستوى العالمي في الفنون القتالية المختلطة".

    إنفوجرافيك نور محمدوف
    © Sputnik . Mohamed Hassan
    إنفوجرافيك نور محمدوف

     

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