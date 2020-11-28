الملاكم العالمي تايسون يقطع رأس منافسه ويلتهم أذنه بدم بارد... فيديو

أكل الملاكم العالمي الملقب بـ "الرجل الحديدي"، مايك تايسون، أذن منافسه بعد أن قطع رأسه وقدمها على طاولة تجلس عليها عائلته في عيد الشكر.

نشر تايسون فيديو على قناته الرسمية في "يوتيوب" لعشاء عائلي هادئ، لكنه بدلا من الديك الرومي التقليدي، قدم رأس منافسه، روي جونز، المصنوع من الشوكولا، احتفالا بعيد الشكر.

ويظهر في الفيديو عائلة الملاكم على مائدة الطعام، ليقوم تايسون بقطع أذن الرأس ويقطعها ويأكلها، "بدم بارد".

ويظهر لاحقا، أحد أبناء تايسون يقدم بقايا رأس منافس أبيه كوجبة للكلب الصغير الموجود في المنزل.

يذكر أن مايك تايسون سيلتقي قريبا منافسه الملاكم، روي جونز، في حلبة المصارعة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، التي سيتم فيها السماح باستخدام "الضربة القاضية".

يذكر أن الملاكم تايسون التهم أذن خصمه إيفاندر هوليفيلد، أثناء القتال في الحلبة عام 1997، أمام آلاف المشاهدين.