بعد فوزه بدوري الأبطال.. تركي آل الشيخ يكشف عن هديته للنادي الأهلي.. فيديو

حرص رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركى آل الشيخ، على تقديم هدية للنادي الأهلي المصري بعد فوزه أمس على الزمالك وتتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر تركي آل الشيخ، أغنية عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "إهداء إلى جمهور الأهلى الحبيب".

إهداء لجمهور نادي الأهلي الحبيب 🦅❤ pic.twitter.com/3Ju88x6ZRA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 28, 2020

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، و ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما، ورؤية فنية حمادة إسماعيل، وإخراج بهاء العزب.

وجاءت كلمات الأغنية: "نادى القرن رقم واحد في العالم أجمع، جماهير تخلي الملعب يولع، أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة دي سر الإنجازات .. الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي دا نادي النجوم.. دايما في قلبي وعلمه في ايدي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي".

وحصد النادي الأهلي ، مساء أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.

​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.