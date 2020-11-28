غضب محمد صلاح وعدم مصافحته كلوب يثير ضجة... فيديو

تفاعل مستخدمو موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مع غضب اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، خلال المباراة التي أقيمت بين فريقه "ليفربول" ضد منافسه "برايتون"، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر صلاح امتعاضا وغضبا عقب استبداله في الدقيقة 63 من المباراة التي أقيمت اليوم، باللاعب السنغالي، ساديو ماني، وعند خروجه من الملعب رفض مصافحة مدرب ليفربول، يورغن كلوب.

📸 غضب محمد صلاح من استبداله امام برايتون pic.twitter.com/3gWkNchEdK — E P L W O R L D (@EPLworld) November 28, 2020

وما زاد الأمر سوء على محمد صلاح هو أن حكم المباراة ألغى له هدفا بداعي التسلل في الدقيقة 35.

وقرر الحكم إلغاء هدف صلاح، بعما أوضحت تقنية الفيديو (الفار) أن قدمه كانت متقدمة بمسافة غير مرئية أمام آخر مدافع من فريق برايتون.

وكتب أحد المغردين على غضب محمد صلاح: "زعل صلاح مُبرر لأن عنده رغبة باللعب والتسجيل خصوصا بعد إلغاء هدفه وطبيعي في حدود المعقول.. ما أشوف إن ردّة فعله مُبالغ فيها.. لقطة عرضية ما تستاهل تركيز".

زعل صلاح مُبرر لأن عنده رغبة باللعب

والتسجيل خصوصًا بعد إلغاء هدفه

وطبيعي في حدود المعقول..

ما أشوف إن ردّة فعله مُبالغ فيها..

لقطة عرضية ما تستاهل تركيز.. — OwaiD (@HyypiaLFC) November 28, 2020

​بينما كتب مغرد آخر: "غصب محمد صلاح غير مبرر المدرب يعيش تحت ضغوطات كبيرة بسبب الغيابات، ويريد حماية أفضل لاعبيه في الفريق، للأمانة موقف ما حبيته من "أبو مكة"، يورغن كلوب فوق أي لاعب مهما كان اسمه".

غصب محمد صلاح غير مبرر



المدرب يعيش تحت ضغوطات كبيرة بسبب الغيابات ويريد حماية أفضل لاعبيه في الفريق



للامانة موقف ما حبيته من بو مكة

يورغن كلوب فوق أي لاعب مهما كان اسمه. — ناصر (@i_NSR) November 28, 2020

​ويرى مستخدم آخر أن "على محمد صلاح احترام قرار المدرب بالرغم أن قرار كلوب كان قرار سيئ بالنسبة لي لأن محمد صلاح كان قادر على صنع الفارق وتأمين الانتصار لكن لا أحب أن أرى هذا التوتر ومشاكل في فريقي، إن شاء الله كل شئ يكون بخير في الأيام القادمة".

على محمد صلاح احترام قرار المدرب بالرغم ان قرار كلوب كان قرار سيئ بالنسبة لي لانه محمد صلاح كان قادر على صنع الفارق و تأمين الانتصار لكن لا احب ان ارى هذا التوتر و مشاكل في فريقي ان شاء الله كل شيئ يكون بخير في الأيام القادمة ❤ pic.twitter.com/h0WZECbJNE — عاشق ليفربول❤ (@Hamid9078) November 28, 2020

​وفي أول تعليق منه على خروج محمد صلاح غاضبا من الملعب في مباراة برايتون، قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه "في اليوم الذي يبتسم فيه صلاح عندما يغادر أرضية الملعب هو اليوم الذي سيكون فيه شيء خاطئ.. لقد فهمت هذا بنسبة 100% ولكن المشكلة أنه كان خارجا وهو مصاب بفيروس "كورونا" المستجد لمدة 10 أيام، وقام بتدريب واحد ولعب 60 دقيقة ثم لعب مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، علينا فقط توخي الحذر، إنه لا يحب ذلك، ونحن نعلم ذلك، لكن هذا كل شيء"، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

​وكان محمد صلاح مصابا بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، ما تسبب في غيابه عن مواجهتي منتخب مصر ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وكذلك عن مباراة فريقه يوم الأحد أمام ليستر سيتي، والتي حسمها الريدز بنتيجة (3-0).

وهز باسكال جروس الشباك من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليجبر ليفربول على الاكتفاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه برايتون آند هوف ألبيون، اليوم السبت، بعدما بدا أن هدف ديوجو جوتا سيمنح الفوز لفريق المدرب يورغن كلوب.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعدما طلب حكم الفيديو المساعد منه مشاهدتها في شاشة خارج الملعب بعد تدخل من آندي روبرتسون على داني ويلبيك.

ويتصدر حامل اللقب المسابقة برصيد 21 نقطة من عشر مباريات متقدما بنقطة واحدة على توتنهام الذي يحل ضيفا على تشيلسي غدا الأحد.

وتلقى ليفربول، الذي يستضيف أياكس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ضربة قوية بخروج جيمس ميلنر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.