السلطات المصرية تتحرك بعد "فيديو الكلب" الساخر من شيكابالا

اتخذت السلطات المصرية، إجراءات إزاء المقطع المصور المسيء للاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا"، والذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع المصور بعض الأفراد في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون يرتدي قميصا أبيض اللون، وينادونه باسم شيكابالا، الأمر الذي أغضب مشجعي "القلعة البيضاء" واعتبروا أن الفعل "تنمر وإساءة وعنصرية".

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها حاليا عن حاملي الكلب ومرددي عبارات الإساءة لشيكابالا، بعد أن توصلت لهوية عدد ممن ظهروا بالكاميرات في أحد ميادين محافظة الأقصر.

وعبر الكثير من الفنانين عن تضامنهم مع لاعب الزمالك، شيكابالا، بعد فيديو الكلب المتنمر عليه، ومنهم أحمد العوضي، وسعد الصغير، وعمرو محمود ياسين، وأحمد الشامي.

يشار إلى أن النادي الأهلي، حصد الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك، عقب انتهاء المباراة التي توج فيها النادي الأهلي باللقب بعد بفوزه بنتيجة 2-1 مساء الجمعة.