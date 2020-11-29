الزمالك المصري يصدر بيانا رسميا حول منعه من حضور عمومية اتحاد الكرة

استنكر نادي الزمالك المصري، منع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي، من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الخاصة بمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد.

وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، بيانا رسميا نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، اليوم الأحد، قال فيه: "ما حدث يعتبر استمرارا لمسلسل استفزاز جماهير القلعة البيضاء ، وأن موقف اتحاد الكرة يأتي بدعم من اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب".

وجاء في نص البيان: "استمرارا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد رغم أنه يحمل تفويض رسمي".

وتابع البيان: "ذلك في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني"، مضيفا: "ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولو نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس إدارته دون حق".

وقال البيان: "يؤكد نادي الزمالك على أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية".