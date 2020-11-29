فتح تحقيق في وفاة مارادونا

أشارت تقارير إعلامية أرجنتينية الى أن المحكمة أصدرت بيانا بتفتيش منزل وعيادة دكتور دييغو مارادونا، ليوبولدو لوك، حيث يريد المدعون معرفة ما إذا كان اللاعب قد حُرم من المساعدة المناسبة وما إذا كانت هذه جريمة قتل.

ونشرت قناة "تي إن" التلفزيونية وثائق تتعلق بتاريخ مرض مارادونا.

وذكرت أنه في 4 نوفمبر، قبل أسبوع من خروج مارادونا، من المستشفى بعد الجراحة، تم فحصه من قبل طبيب نفسي.

ونصت توصيات الطبيب على الإشراف المستمر الإلزامي من قبل ممرضات متخصصين في المرضى الذين يعانون من مشاكل في استخدام المؤثرات العقلية.بالإضافة لضرورة إشراف طبيب أعصاب على النجم الأرجنتيني.

كما يجري تحقيق مع الممرضة دايانا جيزيلا مدريد، التي أدلت بتصريحات كاذبة أثناء الاستجواب بأنها سمعت مارادونا وهو يتحرك في غرفتها في الساعة 7.30 صباحا، ليتضح ما إذا كانت قد جاءت لتفقد اللاعب بشكل عام وما إذا كانت قد أعطت جميع الأدوية اللازمة.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.