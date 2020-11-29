السعودية... العويران يوجه انتقادات لاذعة إلى حكم مباراة "الديربي"

اعتبر نجم كرة القدم السعودي سعيد العويران، أن فريق النصر كان الأفضل في المباراة التي جمعته مع فريق الهلال، أمس السبت، مضيفا: "لكن التحكيم كان سبب هزيمة النصر".

ولفتت صحيفة "عاجل" السعودية إلى أن سعيد العويران، نجم فريق الشباب والمنتخب السعودي سابقا، وجه انتقادات لاذعة إلى حكم مباراة "الديربي" التي أقيمت في نهائي بطولة كأس الملك.

ولفتت إلى أن العويران اعتبر أن "فريق النصر لم يكن سيئا، بل كان الأفضل في نهائي الكأس"، مضيفا: "كان الأفضل في مباراته التي خسرها قبل أيام أمام الهلال بمسابقة الدوري السعودي ".

وكتب سعيد العويران على "تويتر": "أسعد الله صباحكم يا عالميين بكل خير.. هارد لك.. لم يكن الفريق سيئًا في المباراتين الماضيتين، وكان الأفضل من المنافس".

وتابع: "لكن.. فالج لا تعالج ولا صار خصمك القاضي من تقاضي.. قدر الفريق مع التحكيم غير الموفق شيء عجيب".

يذكر أن النصر خسر أمام أمام الهلال مرتين متتاليتين في الدوري السعودي وكأس الملك، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الخسارتين دفعتا عبد العزيز أحمد بغلف، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، لينتقد إدارة النصر واصفا إياها بالمنقسمة على نفسها.

اسعد الله صباحكم يا عالميين بكل خير

Hardluckلم يكن الفريق سئ في المباريتين الماضية وكان الأفضل من المنافس

ولكن .. فالج لا تعالج

لا صار خصمك القاضي من تقاضي

قدر الفريق مع التحكيم الغير موفق شي عجيب !!#النصر_الهلال_كاس_الملك pic.twitter.com/tRPXCoHmon — سعيد العويران (@saeed_alowiran) November 29, 2020

وتابعت: "كما اعتبر أن الهزائم التي يتعرض لها فريق النصر لا علاقة لها بالتحكيم"، مشيرة إلى أنه "طالب جماهير النادي بعدم الانسياق وراء حملات التضليل التي تحاول تحميل التحكيم مسؤولية هزائم الفريق".