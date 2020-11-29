توقف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 بعد إصابة سائق فريق "هاس"... فيديو

توقف سباق جائزة البحرين الكبرى "للفورمولا 1" بعد تحطم سائق فريق "هاس" الفرنسي رومان غروجان.

في اللفة الأولى، طار غروجان خارج المسار بسبب تصادمه مع سائق ألفا توري الروسي دانييل كفيات، وتحطمت سيارته في السياج واشتعلت فيها النيران.

وغادر غروجان السيارة بمفرده وركب سيارة الاسعاف.

ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسي التقدم على دانييل كفيات، لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاوري.

وبحسب الصفحة الرسمية لفورمولا 1 عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن العمل يتم بشكل سريع على إصلاح ما أفسدته تلك الحادثة في حلبة السباق من أجل استئنافه.

يذكر أن سباق الجائزة الكبرى بالبحرين، يقام وقد حسم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لقب بطولة العالم للموسم الحالي، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.