لاعب كرة مصري: لا تسبوا أمي... أنا لم أقصد ذلك الأمر

طالب لاعب كرة قدم مصري بعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، الجماهير بعدم توجيه السباب لأهل بيته، لشعورهم بالاستياء تجاه إهداره فرصة حاسمة خلال اللقاء.

جاء ذلك على لسان، حسين الشحات اللاعب بالنادي الأهلي المصري المتوج للتو ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك المصري، في نهائي البطولة بنتيجة (2-1) على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وقال الشحات في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمة، يا ريت محدش يشتمني بأمي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها، اشمتني أنا يا عم بس بلاش أمي وأهل بيتي".

وأضاف: "الفرصة اللي الناس كلها بتتكلم عليها أكيد ماقصدش أضيع هدف في نهائي كأس أفريقيا وأنا أكتر واحد نفسه فيها، وده نصيب وأنا راضي بكل شيء ربنا كاتبه، وقدر الله وما شاء فعل".

وختم اللاعب كلمته قائلا:

الحمد لله علي كل شيء، وأنا الأهلي بطل أفريقيا وده أهم من أي جول اتسجلوا وأهم من أي حاجة، أهم حاجه بطولة أفريقيا في النادي الأهلي.

وسنحت للشحات فرصة ذهبية في شوط المباراة الثاني، عندما مرر علي معلول الكرة إليه ليجعله في مواجهة مرمى الزمالك بعيدا عن الرقابة وعن الحارس، لكن تسديدة الشحات ارتطمت بالقائم لتصطدم بعد ذلك بمدافع الزمالك وتتحول إلى ضربة ركنية.

ظلت النتيجة بعد ذلك (1-1) للفريقين قبل أن يحسم الأهلي المباراة في الدقيقة 86، بأقدام اللاعب محمد مجدي، الذي سدد ضربة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع أيا من المدافعين أو الحارس اعتراضها، لينتهي اللقاء بنتيجة (2-1) للفريق الأحمر.