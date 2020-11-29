برشلونة يسحق أوساسونا برباعية وميسي يقدم لمسة وفاء لمارادونا... فيديو

حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا بنتيجة (4-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة، برايثوايت في الدقيقة 29، وجريزمان في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 57، وميسي في الدقيقة 73.

وبعد أن سجل ميسي الهدف، قدم لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييغو مارادونا وخلع قميصه ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص فريق مدينته "نيويلز أولد بويز" وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال اللعب هناك لفترة في 1993.

Futbol tarihinin en ikonik anlarindan biri gercekten harika.. lionel messi pic.twitter.com/MuV9oMN7tu — serhat serceq (@varsayalmserhat) November 29, 2020

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.