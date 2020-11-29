برشلونة يسحق أوساسونا برباعية وميسي يقدم لمسة وفاء لمارادونا... فيديو

وسجل أهداف برشلونة، برايثوايت في الدقيقة 29، وجريزمان في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 57، وميسي في الدقيقة 73.
برشلونة 4 : 0 اوساسونا ، اهداف اللقاء— اهداف HD (@zezo678com) November 29, 2020
حسابي الاساسي @Footballalzoz45 #برشلونة_اوساسونا pic.twitter.com/nIGqX7JB1e
وبعد أن سجل ميسي الهدف، قدم لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييغو مارادونا وخلع قميصه ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص فريق مدينته "نيويلز أولد بويز" وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال اللعب هناك لفترة في 1993.
Futbol tarihinin en ikonik anlarindan biri gercekten harika.. lionel messi pic.twitter.com/MuV9oMN7tu— serhat serceq (@varsayalmserhat) November 29, 2020
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.
La plus grande célébration de l’histoire. pic.twitter.com/7x1Kusy4vC— m. (@neymarnho__) November 29, 2020
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