بفضل كافاني... مانشستر يونايتد يقلب تأخره ويحقق فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره ساوثهامبتون في مواجهة هامة وقوية علي أرضية ملعب سينت ماري، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

المثير في الأمر أن مانشستر يونايتد أنهى الشوط الأول متأخرا عن مضيفه بفارق هدفين سجلهما كل من جان بيدناريك في الدقيقة 23 وجيمس وورد براوس في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وبعد مضي 13 دقيقة من زمن الشوط الثاني أحرز برونو فيرمانديك هدف تقليص الفارق لليونايتد، قبل أن يحرز النجم الأورغواياني إيديسون كافاني ثنائية التعادل والفوز في الدقيقتين 74 و90+2 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة عن ساوثهامبتون الخامس، و5 نقاط عن ليفربول المتصدر، وبشكل مؤقت ريثما تنتهي باقي مباريات اليوم والمباريات المؤجلة.

يذكر أنه وفي مطلع الشوط الثاني شارك الحارس البديل لليونايتد هندرسون بدلاً من الحارس الأساسي دافيد دي خيا الذي خرج مصابا.

وتأتي هذه الخسارة المخيبة لتوقف سلسلة انتصارات فريق ساوثامبتون االذي بدأ موسمه في الدوري الإنجليزي بهزيمتين، ولم يخسر بعدها لسبع مباريات في الدوري الممتاز، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في مناسبتين.