اعتراضا على أماكن جلوسهم في نهائي الكأس...انسحاب 10 من رؤساء الأندية العمانية

انسحب 10 رؤساء أندية عمانية، اليوم الأحد، من حضور نهائي بطولة كأس السلطان، بسبب الأماكن غير المناسبة بالنسبة لهم.

وأفادت صحيفة الذكرى العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بانسحاب الرؤساء قائلة "انسحاب 10 رؤساء أندية من حضور نهائي الكأس من مجمع الرستاق الرياضي، وذلك لأن الأماكن المحددة للرؤساء غير مناسبة ولاتليق بهم".

إنسحاب 10 رؤوساء أندية من حضور نهائي الكأس من مجمع الرستاق الرياضي وذلك بسبب الأماكن المحددة للرؤساء غير مناسبة ولاتليق بهم . #ظفار_العروبة pic.twitter.com/U2Eh22RqvB — الذكرى العُمانية (@oman_league) November 29, 2020

ويجمع نهائي كأس السلطان بين نادي ظفار والعروبة، والذي على أرضية ملعب مجمع الرستاق الرياضي بحضور جماهيري محدد للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، حيث يحضر 100 مشجع لكل فريق وسط إجراءات احترازية مشددة.

ووقف لاعبي الناديين دقيقة صمت على روح أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي قبل يومين.

دقيقة حداد على روح اسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو أرماندو #مارادونا في

#نهائي_كأس_جلالة_السلطان

ظفار Vs العروبة pic.twitter.com/VkOFBDrvZR — الذكرى العُمانية (@oman_league) November 29, 2020

وقال سعيد عثمان البلوشي الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم إن "الإجراءات الاحترازية الطبية تم تطبيقها على جميع اللاعبين والجماهير الحاضرة للمباراة النهائية بين ظفار والعروبة والتتويج بالميداليات سوف يتم على أرضية الملعب".