هاميلتون يفوز بجائزة البحرين الكبرى "للفورمولا 1" بعد حادث مروع وتوقف السباق

فاز لويس هاميلتون سائق فريق "مرسيدس" بسباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأحد، بعد نجاة الفرنسي رومان غروجان بمعجزة من حادث مروع في الدورة الأولى أدى إلى تدمير سيارته.

ويعد هذا هو الفوز 95 في مسيرة السائق البريطاني بطل العالم سبع مرات وعبر خط النهاية خلف سيارة الأمان، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

واحتل ماكس فرستابن سائق "رد بول" المركز الثاني أمام زميله ألكسندر ألبون الذي خطف المركز الثالث بعد انسحاب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "ريسنج بوينت" بسبب مشكلة في المحرك تحت الأضواء الكاشفة.

وانتصر هاميلتون، الذي حصد لقب السائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة الخامسة على التوالي ورقم 11 في 15 سباقا حتى الآن هذا الموسم.

وفي وقت سابق، توقف سباق جائزة البحرين الكبرى "للفورمولا 1" بعد تحطم سائق فريق "هاس" الفرنسي رومان غروجان.

في اللفة الأولى، طار غروجان خارج المسار بسبب تصادمه مع سائق ألفا توري الروسي دانييل كفيات، وتحطمت سيارته في السياج واشتعلت فيها النيران.