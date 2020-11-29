وجه رسالة لمن "حاربوه"... أحمد مرتضى منصور يعلق على حل مجلس إدارة الزمالك

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل، على قرار وزارة الشباب بحل مجلس إدارة "القلعة البيضاء" وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وقال أحمد في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "شكراً للجميع شكراً جمهور الزمالك العظيم وأعضاء الجمعيه العموميه المحترمين شكراً لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقه شكراً لكل أعضاء المنظومة الرياضية وشكراً لكل من حاربني".

وأضاف "احترم الجميع وأقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ..الزمالك في القلب دائماً شكراً".

شكراً للجميع شكراً جمهور الزمالك العظيم واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين شكراً لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقه شكراً لكل اعضاء المنظومة الرياضيه وشكراً لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ....#الزمالك في القلب دائماً شكراً — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) November 29, 2020

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قررت وزارة الشباب والرياضة "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب".

كما نص قرار الوزارة على "إحالة المخالفات المالية بالنادي والواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة".

وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي في ضوء "نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية" بحسب صحيفة "المصري اليوم".

واللجنة المذكورة مشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وكلفت الوزارة، بحسب القرار "مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة".

في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تجمد عمله جمع متعلقاته وغادر النادي بعد قرار التجميد.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن القائمين على مكتب مرتضى منصور يعملون على جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه فى مقر النادى بقلعة ميت عقبة.

وأشارت إلى أن مرتضى ومجلس إدارته غادروا النادى، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة.