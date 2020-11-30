التحقيق مع طبيب مارادونا بشبهة "القتل غير المتعمد"

داهمت الشرطة الأرجنتينية مكتب ومنزل الطبيب ليوبولدو لوكي، الأحد، بحثاً عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل، خلال معالجته للنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، وفقا للادعاء وصور بثها التلفزيون.

وأعلن مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو قرب بوينس أيرس، أن الطبيب ليوبولدو لوكي، المشرف على حالة مارادونا، يواجه تهمة القتل غير المتعمد.

وأوضحت مصادر قضائية أن الشبهة حيال لوكي، الذي أجرى جراحة لمارادونا بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لإصابته بورم دماغي، لا يعني إيقافه من قبل الشرطة أو تقييد حريته.

Local Argentinean media are reporting that prosecutors are trying to establish whether his death was caused by medical negligence, with personal physician Leopoldo Luque now under investigation https://t.co/iqF2p0Lbg3 pic.twitter.com/M2TDo1o3Uu — Footy Corner (@footycor) November 29, 2020

وقال مصدر قضائي في سان إيسيدرو: "نواصل التحقيقات من خلال جمع الشهادات، بما في ذلك شهادات أفراد عائلة مارادونا".

كما يجري تحقيق مع الممرضة دايانا جيزيلا مدريد، التي أدلت بتصريحات كاذبة أثناء الاستجواب بأنها سمعت مارادونا وهو يتحرك في غرفتها في الساعة 7.30 صباحا، ليتضح ما إذا كانت قد جاءت لتفقد اللاعب بشكل عام وما إذا كانت قد أعطت جميع الأدوية اللازمة.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس.