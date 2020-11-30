مايك تايسون دخن ماريجوانا قبل نزاله ضد جونز

اعترف بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، أنه عشية نزاله ضد بطل العالم السابق روي جونز، قام بتدخين الماريجوانا.

وصرح تايسون، قائلا: "بالطبع لقد دخنت الماريجوانا. انظر، لا يمكنني ترك هذه الحالة. كنت أدخن من قبل عندما كنت أؤدي مهنة".

متابعا: "أنا فقط بحاجة للتدخين، آسف. نعم، أنا أدخن، وأدخن كل يوم".

ولم تجد جمعية مكافحة المنشطات التطوعية (VADA) أي مخدرات غير قانونية في جسد مايك، عشية نزاله مع جونز، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وانتهى النزال المنتظر بين الأمريكي مايك تايسون، ومواطنه روي جونز، والذي أقيم يوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتعادل.

ولم يستطع أي من الملاكمين حسم النزال في وقته الأصلي المخصص من 8 جولات، بمعدل دقيقتين لكل جولة، ليحسم حكام اللقاء النتيجة بالتعادل.