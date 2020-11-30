مشهد أثار تفاعل الملايين... هل حدث ذلك فعلا أمام قبر مارادونا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها أمام قبر مارادونا، غير أن عمليات البحث والتدقيق أظهرت غير ذلك.

فقد ادعى ناشرو الصورة أنها تظهر زيارة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لقبر النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2020. إلا أن صورة المنشور مركّبة.

الاسطوره بيليه يزور قبر الاسطوره مارادونا💔



وفاء الكبار في صوره#مارادونا pic.twitter.com/hpZpKUByNr — naif alnemah (@Naifalnemah) November 27, 2020

يظهر في الصورة أسطورة كرة القدم الأرجنتي بيليه وقد بدت علامات التأثر على وجهه وهو جاثٍ أمام قبر كتب عليه اسم دييغو مارادونا بالأحرف اللاتينية مع تاريخ الولادة والوفاة. وكتب مستخدمون في التعليق المرافق "مشهد مؤلم من وداع الأسطورة البرازيلية بيليه لأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا".

لكن لم تنقل وسيلة إعلامية أو أي مصدر رسمي خبر زيارة بيليه لمقبرة مارادونا.

والبحث تبيّن أنّ النسخة الأصلية منها منشورة على موقع غيتي إيمدجز بعنوان "كانت أزهارها المفضلة". وكتب في التعليق المرافق " رجل يزور مقبرة وبيده باقة أزهار".

بسك اشاعات pic.twitter.com/0ZOnDeOaKB — مع حمد قلم (@7amadQalam) November 27, 2020

وودعت الأرجنتين فتاها الذهبي وأقيمت مراسم الدفن بحضور عائلته وأصدقائه المقربين، في مقبرة بيلا فيستا المحاطة بالأشجار خارج العاصمة بوينوس أيرس.

وعلق نجوم كرة قدم ومدربون ورياضيون حاليون على رحيل مارادونا كان أبرزهم نجم كرة القدم البرازيلي بيليه بطل العالم ثلاث مرات فقال "يا له من خبر حزين. خسرت صديقًا عظيماً والعالم خسر أسطورة. ذات يوم آمل أن نلعب كرة القدم سوياً في السماء".