شيكابالا يقطع وعدا لأمير مرتضى منصور بعد حل مجلس إدارة الزمالك

قطع لاعب الزمالك المصري، محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا" وعدا للمشرف العام على الكرة في النادي، أمير مرتضى منصور، بعد القرار الوزاري، أمس الأحد، بحل مجلس إدارة النادي.

وبحسب موقع "في الجول"، فقد وعد شيكابالا أمير مرتضى خلال جلسة الفريق معه بأن "الزمالك" سيفوز بكأس مصر.

وأكد شيكابالا لأمير مرتضى أنه "من كوّن في فريق الزمالك الحالي، الذي حقق الكثير من البطولات، وكان دائم الدعم لكل لاعبيه وتلبية طلباتهم"، بحسب قوله.

يشار إلى أن فريق الزمالك المصري سيواجه فريق طلائع الجيش، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص الذين صوروا مقطعا مصورا ساخرا ومهينا للاعب الزمالك شيكابالا، عقب انتهاء مباراة فريقي الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة الماضي.

وأقر المتهمون أنهم قصدوا استفزاز جماهير الزمالك، لأنهم يعلمون أنهم يعشقون شيكابالا، كما أنهم أرادوا الرد على إهانته لجماهير الأهلي، حينما رفع حذاءه في وجههم، قائلين: "هو اللي بدأ الأول".

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب".

كما نص قرار الوزارة على "إحالة المخالفات المالية بالنادي والواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة".

وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي في ضوء "نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تجمد عمله جمع متعلقاته وغادر النادي بعد قرار التجميد.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" إن القائمين على مكتب مرتضى منصور يعملون على جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه في مقر النادى بقلعة ميت عقبة.

وأشارت إلى أن مرتضى ومجلس إدارته غادروا النادي، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة.