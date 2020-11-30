بوكا جونيورز يكرم مارادونا... وابنته تثير القلوب تعاطفا في المدرجات... صور

خلد نادي بوكا جونيورز ذكرى رحيل أسطورته دييغو أرماندو مارادونا، خلال مباراة ظهرت فيها ابنته في مشهد مؤثر للغاية.

وارتدى لاعبو البوكا قمصانا ظهر عليها اسم الأسطورة الأرجنتيني على ظهر القميص.

#CopaDiegoMaradona | #Fecha5 #Boca 2-0 #Newells 🏟️ Alberto J. Armando #CABA - Con el dolor a flor de piel la Bombonera fue escenario de un especial homenaje al #Diez porque contó con la presencia de Dalma #Maradona, para quien fueron todas las dedicatorias. Cardona convirtió x 2 pic.twitter.com/JIpCNwwp5u — Sinfonía Deportiva (@sinfoniadepok) November 30, 2020

حضرت نجلة الأسطورة الراحل، دالما مارادونا لملعب (لا بومبونيرا)، كما كان يفعل والدها دائما لمؤازرة الفريق، وجلست في نفس مقعده المعتاد، في موقف مؤثر.

© REUTERS / ALEJANDRO PAGNI نجلة الأسطورة الراحل، دالما مارادونا في ملعب (لا بومبونيرا) الخاص بفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني

وفاز فيها الفريق بمعقله على نظيره نيويلز أولد بويز بثنائية نظيفة، ضمن المجموعة الرابعة من بطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، والتي أصبحت تحمل اسم كأس دييغو مارادونا، تكريما له.

سجل هدفي اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الخامسة من المجموعة، اللاعب الكولومبي إدوين كاردونا في الدقيقتين 12 و20 على التوالي، والذي خصص الهدفين لأسطورة الفريق الراحل.