النجم الساحلي التونسي يقترب من ضم عصام الحضري... فيديو

يقترب فريق النجم الساحلي التونسي، من ضم حارس المرمى السابق لمنتخب مصر بكرة القدم، عصام الحضري، إلى صفوفه.

وأكد الحضري في تصريحات لموقع "مصراوي" أن "هناك رتوشا أخيرة تفصل انضمامه للجهاز الفني لنادي النجم الساحلي التونسي كمدرب لحراس مرمى الفريق".

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم نادي النجم الساحلي، قيس عاشور، لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" المصرية أنه من المقرر أن يصل عصام الحضري خلال الأسبوع المقبل، وسيتم توقيع العقود والاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بتعيينه مدربا لحراس الفريق".

وتابع عاشور مؤكدا أن "أي فريق يتمنى تواجد الحضري بين جهازه الفني".

وكان عصام الحضري صرح قبل أسبوعين لقناة "أون تايم سبورتس1" أنه تلقى عرضا من نادي "ZED" للعودة للملاعب مرة أخرى، وسوف يتخذ قراره بعد انتهاء جلسته مع مسؤولي النادي"، حسبما نقل موقع "في الجول".

وأوضح الحضري "لن أعود من الاعتزال إلا إذا كان النادي سيضيف لعصام الحضري وأن أضيف أنا أيضا للفريق".