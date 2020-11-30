شعاره "محبو برشلونة"... خوان لابورتا يعلن ترشحه للرئاسة رسميا... فيديو

أعلن المحامي الإسباني، الرئيس السابق لنادي برشلونة، خوان لابورتا، ترشحه للمنصب مجددا وبشكل رسمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قال فيه "نحن نحب برشلونة، وواضحون أيضًا أننا نريد أن نجلب الأمل لكثير من الأعضاء والجماهير، خاصة في أوقات الجائحة الحالية".

وأكد لابورتا، أنه يسعى إلى إعادة الفرحة في نفس جماهير برشلونة، باستعادة أمجاد الماضية، التي تحققت منذ سنوات.

وأوضح، "سنعمل على إعادة هيمنتنا في بطولة دوري ابطال أوروبا. التي ستكون هدفنا في كل موسم".

وأكمل، "بالأمس وصل برشلونة إلى 121 عاما من التاريخ. 121 عاما من تأسيس جوان جامبر، الكثير من العواطف هنا، اليوم نحن في هذا المكان التاريخي لأنه يجمع التاريخ والابتكار".

وعلق على موضوع ميسي قائلا: "ميسي يحب برشلونة ولا يمكن أن يشكك أحد في ذلك، نحب بعضنا ونحترم بعضنا ولكن لم نتحدث بعد، سيأتي وقت الحديث".

وأضاف: "في 2006 تقدم موراتي بعرض قيمته 250 مليون يورو لضم ميسي إلى إنتر ولكن رفضت، لن أتحدث عن الصفقات الآن لأنها ستكون وضعية لا تظهر احتراماً للفريق الحالي".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة، اختار جملة "محبو برشلونة" كشعار له في الانتخابات المقرر عقدها في 24 يناير المقبل.

واختتم لابورتا حديثه، قائلاً، "ميسي لم ولن يهتم بالمال أبدًا، ميسي يعرفني، بمشروع رياضي جيد سوف يبقى في برشلونة".

لابورتا واحد من تسعة أسماء تأكد ترشحها حتى الآن في الانتخابات المزمع عقدها في يناير القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد لبرشلونة.

تعد هذه المرة السابعة التي يترشح فيها لابورتا لرئاسة مجلس إدارة برشلونة، كان آخرها التنافس على مقعد الرئيس في عام 2014 وخسرها أمام بارتوميو، الذي أعلن استقالته بتاريخ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.