بعد رده "العنصري"... كافاني مهدد بالإيقاف رغم تألقه مع مانشستر يونايتد

أفادت وسائل إعلام أن مهاجم مانشستر يونايتد، إدينسون كافاني، معرض للإيقاف 3 مباريات، بسبب كلمة عنصرية صدرت منه على منصات التواصل الاجتماعي.

وقاد كافاني فريقه مانشستر يونايتد للفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين، بعد دخوله أرض الملعب في الشوط الثاني، ليصنع هدفا ويسجل هدفين آخرين.

وبعد المباراة، نشر أحد المعجبين صورة لكافاني وأرفق معها عبارة "أحبك أيها الماتادور" بالإسبانية، ورد كافاني على المنشور، بقوله: "شكرا أيها الزنجي الصغير".

وفي وقت لا يبدو فيه كافاني وكأنه غاضب من المشجع، إلا أن مثل هذه الكلمات ليست مقبولة في الملاعب الإنجليزية أو الأوروبية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، أن "الاتحاد الإنجليزي سيفتح تحقيقا بشأن رد كافاني، ومن المتوقع أن يتم تحذيره على أقل تقدير، مع إمكانية أن تصل العقوبة إلى الإيقاف 3 مباريات".

الجدير ذكره أن الاتحاد الإنجليزي عدل من مسودة قوانينه المتعلقة بالعنصرية، في أغسطس/ آب الماضي، بعد واقعتين متعلقتين بلاعب توتنهام ديلي ألي، ولاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا.

ووفقا لـ"ذا صن"، فقد رفض مانشستر يونايتد التعليق على الحادث، لكنه أشار إلى أن "الكلمة خرجت عن سياق المعنى، خصوصا وأنها تستخدم بشكل دارج في أمريكا الجنوبية، واللاعب بات مدركا بأن مثل هذه الكلمات غير مقبولة".

وأمام الاتحاد الإنجليزي حتى الإثنين المقبل لإصدار قراره بشأن اتهام كافاني، وإذا اتُهم فعلا، فإن جلسة الاجتماع يجب أن تعقد قبل الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.